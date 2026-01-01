HydroBooster JET TR 045 Professional | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.113-087.0eco!Booster หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่สูงกว่าหัวฉีดแรงดันสูงปกติของ Kärcher ถึง 50% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นและชนิดน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 045)
แรงดัน (บาร์) (บาร์)
สูงสุด 300
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 85
ขนาดของหัวฉีด ( )
45
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.533
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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