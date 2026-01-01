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    HydroBooster JET TR 045 Professional | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner accessory with multiple screws and a connector end, placed on a white background.

    HydroBooster JET TR 045 Professional

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.113-087.0

    eco!Booster หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่สูงกว่าหัวฉีดแรงดันสูงปกติของ Kärcher ถึง 50% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นและชนิดน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 045)
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    อ้างอิงจากความสามารถในการทำความสะอาดพื้นที่ได้มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบแบนมาตรฐานของคาร์เชอร์ โดยใช้พลังงานและปริมาณน้ำที่เท่ากัน