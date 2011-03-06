ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher professional steam cleaner with wheels, control panel, and hose attachment.

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

    IB 15/120

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.574-104.0

    • แข็งแรงและไว้วางใจได้
    • ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
    • สำหรับงานที่หนักหน่วง
    ขอใบเสนอราคา