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    Kärcher IB 7/40 professional dry ice blaster with wheels and hose attachment.

    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

    IB 7/40 Advanced

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.574-002.0

    • ควบคุมด้วยปืนฉีด
    • ระบบแยกน้ำมันกับน้ำ
    • สำหรับเครื่องมือชนิดลมอัดในครัวเรือน
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