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เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.574-002.0
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
0.6
ฝาครอบ/โครงตัวถัง
สแตนเลส (1.4301)
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
7
แรงดันลม (บาร์ / เมกะปาสคัล)
2 - 10 / 0.2 - 1
คุณภาพอากาศ
แห้งและปราศจากน้ำมัน
อัตราลม (ลบ.ม./นาที)
0.5 - 3.5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
99
ความจุถังน้ำแข็งแห้ง (กก)
15
เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)
3
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง)
15 - 50
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
78
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
81.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
768 x 510 x 1096
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
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