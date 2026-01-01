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    เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

    Kärcher street sweeper with large front brush, white body, and clear cab windows, designed for outdoor cleaning tasks.

    เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล

    ISAL 6000 / MCM 600

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.999-052.0

    • สะดวกสบายและใช้งานง่าย
    • ความคล่องตัวสูงด้วยพวงมาลัยทุกล้อ
    • ใช้งานได้หลากหลายด้วยระบบเก็บขยะเชิงกล
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