เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

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เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.999-052.0
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน
ขับเคลื่อน สองล้อ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
VM
หน่วยปริมาตร (ลบ.ซม)
4500
ทรงกระบอก
6
ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
220
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย
มาตรฐาน Euro 6c
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
- 40
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
2400
ความกว้างการทำงานพร้อม แปรงข้าง 3 ตัว ( )
3550
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
6000
ถังน้ำสะอาด (ลิตร)
500
ระยะฐานล้อ ( )
3230
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
13000
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
5450 x 2155 x 2920
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า