iSolar 400 Advanced | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-092.0iSolar 400 brush สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 l / h แปรงดิสก์ขับเคลื่อนด้วยน้ำที่มีความกว้าง 400 มม. ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ยังสมบูรณ์แบบสำหรับใช้กับระบบยกระดับ
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
700 1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
400
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.55
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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