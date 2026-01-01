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    iSolar 400 Advanced | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    iSolar 400 Advanced

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-092.0

    iSolar 400 brush สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 l / h แปรงดิสก์ขับเคลื่อนด้วยน้ำที่มีความกว้าง 400 มม. ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ยังสมบูรณ์แบบสำหรับใช้กับระบบยกระดับ
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