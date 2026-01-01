ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    iSolar 400 Advanced | Kärcher

    Grey Kärcher rotating surface cleaner with circular brush and textured top, viewed from above.

    iSolar 400 Advanced

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-093.0

    แปรงดิสก์ขับเคลื่อนด้วยน้ำ iSolar 400 (ความกว้างการทำงาน 400 มม.) ออกแบบมาสำหรับอัตราการไหลของน้ำ 1,100-1,300 l / h สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (รวมถึงระบบยกระดับ)
    ขอใบเสนอราคา