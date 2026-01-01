iSolar 800 Advanced | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-094.0หัวแปรง iSolar 800 ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำกว้าง 800 มม. สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 ลิตร / ชั่วโมง ด้วยแปรงปัดดิสก์แบบหมุนสองอันและข้อต่อมุมที่ยืดหยุ่น สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
700 1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
800
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.5
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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