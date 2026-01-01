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    iSolar 800 Advanced | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    iSolar 800 Advanced

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-094.0

    หัวแปรง iSolar 800 ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำกว้าง 800 มม. สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 ลิตร / ชั่วโมง ด้วยแปรงปัดดิสก์แบบหมุนสองอันและข้อต่อมุมที่ยืดหยุ่น สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
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