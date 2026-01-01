iSolar 800 Advanced | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-095.0สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 1,100–1,300 l / h: หัวแปรงที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำ iSolar ขนาด 800 มม. พร้อมแปรงดิสก์แบบหมุนได้ 2 อันและข้อต่อมุมที่ยืดหยุ่นช่วยให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สะอาด
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
1100 1300
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
800
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.7
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน