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    iSolar 800 Advanced | Kärcher

    Two grey Kärcher surface cleaners with circular brushes connected by a metal joint on a white background.

    iSolar 800 Advanced

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.368-095.0

    สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 1,100–1,300 l / h: หัวแปรงที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำ iSolar ขนาด 800 มม. พร้อมแปรงดิสก์แบบหมุนได้ 2 อันและข้อต่อมุมที่ยืดหยุ่นช่วยให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สะอาด
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