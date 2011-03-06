7 กรกฎาคม 1967: Bernhard Ringler ก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเชื่อมและกลึง ในสถานที่เช่า
1970: บริษัท Ringler Apparatebau GmbH ก่อตั้งโดย Bernhard Ringler โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามที่ว่า: เราจะทำความสะอาดจะเอาเศษผงและอิมัลชันออกจากเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดได้อย่างไร บริษัทตั้งใจที่จะทำให้การปฏิวัติให้การกวาดเศษผงทั่วไปเป็นเรื่องของอดีต
1973: ความก้าวหน้าของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่น RI 300 แบบคลาสสิก: เป็นการผสมผสานประโยชน์ของการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การแยกเศษผงออกจากอิมัลชัน การคืนอิมัลชันทำความเย็นให้กับเครื่อง และกลไกการให้ทิปไปยังเศษผงที่ว่างเปล่า สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในขณะนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในเยอรมนี โมเดลที่ตามมาของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม RI 300 ยังคงเป็นรุ่นคลาสสิกอย่างแท้จริงในภาคส่วนเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ โครงสร้างเหล็ก การออกแบบที่แข็งแกร่ง และการจัดการที่สมบูรณ์แบบยังคงเป็นรากฐานสำคัญ
1976: ก่อสร้างโถงผลิตและโกดังแห่งแรก ขนาด 750 ตร.ม. และพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะโดยเฉพาะ
1982: ขยายกำลังการผลิตและจัดเก็บเพิ่มเติมอีก 600 ตร.ม. และพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมอีก 200 ตร.ม.
1995: ขยายพื้นที่ติดตั้งและจัดส่ง ระยะก่อสร้างที่สามคือการก่อสร้างหอประชุมใหม่ ความจุเพิ่มเติมสำหรับการประกอบ/การขนส่ง และสถานีทดสอบเพิ่มเติม 600 ตร.ม. รวมพื้นที่ประกอบ การผลิต และพื้นที่สำนักงาน 2200 ตร.ม.
2003: การรับรองทั้งบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001, VDA 6.4
2010: การครอบครองโดย Alfred Kärcher บริษัท Alfred Kärcher SE & Co.KG เข้าซื้อกิจการ Ringler Apparatebau GmbH โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2010 เป็นต้นมา
2010: ผลิตในประเทศเยอรมนี ขยายโรงงานผลิตเพื่อรักษาและปรับปรุงความลึกของการผลิตของบริษัท ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ มีการซื้อและดำเนินการผลิตโถงการผลิตเพิ่มเติมสำหรับโครงเหล็กและวัสดุหลัก
2012: การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความลึกของการผลิต – ผลิตในเยอรมนี โรงงานผลิตขยายตัวเพื่อรักษาและพัฒนาความลึกของการผลิตของบริษัท ในกระบวนการนี้ อาคารการผลิตเพิ่มเติมสำหรับโครงเหล็กและวัสดุหลักถูกซื้อและเริ่มดำเนินการแล้ว
2013: การผลิตที่มุ่งเน้นลูกค้าและมีความยืดหยุ่นในเรื่องของสี ด้วยการใช้กล่องพ่นสีอันล้ำสมัยสองกล่อง เวลาในการจัดส่งจึงลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้การผลิตมุ่งเน้นที่ลูกค้าและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1 ตุลาคม 2013: เปลี่ยนชื่อเป็น Ringler GmbH
2014: การขยายพื้นที่สำนักงานเนื่องจากมีการขยายตลาดในต่างประเทศ
ส่วนหนึ่งของการขยายการขายในต่างประเทศของบริษัท ได้มีการเปิดอาคารสำนักงานพร้อมสถานที่ฝึกอบรมและพื้นที่สำนักงานสำหรับการขายและการบริหาร นอกจากนี้ยังมีโชว์รูมสำหรับผลิตภัณฑ์
2017: ปีแห่งการเฉลิมฉลอง
บริษัทฉลองครบรอบ 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ และมองย้อนกลับไปถึงการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาดนวัตกรรมสำหรับโซลูชันการดูดระดับอุตสาหกรรมในเยอรมนีและยุโรป
2020: การออกแบบสีและตราสินค้าใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์คาร์เชอร์ ด้วยความคิดริเริ่มนี้ คาร์เชอร์ได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เหมือนกันของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอโดยกลุ่มบริษัท ตลอดจนการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าอยู่ในจุดโฟกัส
2022: สองหัวดีกว่าหัวเดียว โดยผสมผสานคุณภาพที่มีชื่อเสียงของ Ringler GmbH เข้ากับ Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ส. 2022 บริษัทได้รับการตั้งชื่อว่าระบบดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมของคาร์เชอร์ ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพยังคงเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราทำทุกวัน