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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.576-104.0เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่นพื้นฐานขนาดกะทัดรัดและคล่องตัว มีระบบทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติ ล้อขนาดใหญ่ และล้อเบรก เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ผลิต
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
148 / 532
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
60
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์)
2.4
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
73
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
0.95
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
59
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
59.559
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
970 x 690 x 995
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า