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    Kärcher industrial vacuum cleaner with black handles, silver body, and wheels, designed for heavy-duty cleaning tasks.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVC 60/24-2 Ap

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.576-104.0

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่นพื้นฐานขนาดกะทัดรัดและคล่องตัว มีระบบทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติ ล้อขนาดใหญ่ และล้อเบรก เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ผลิต
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