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    Kärcher industrial vacuum cleaner with black frame, large wheels, and stainless steel body.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVC 60/24-2 Tact²

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.576-100.0

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดพร้อมล้อขนาดใหญ่และลูกกลิ้งเบรกเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสูงสุด ด้วยการทำความสะอาดตัวกรอง TACT² อัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่หยุดการทำงาน
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