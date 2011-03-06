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    Kärcher industrial vacuum cleaner with black and silver body, large wheels, and control panel on top.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVC 60/30 Ap M Z22

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.576-106.0

    • เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย ATEX Zone 22
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