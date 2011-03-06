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    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVC 60/30 Ap

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.576-107.0

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก IVC 60/30 Ap เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ฝ่ายผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทำให้เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะที่สุดหากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
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