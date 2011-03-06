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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.576-107.0เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก IVC 60/30 Ap เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ฝ่ายผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทำให้เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะที่สุดหากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
68 / 244.8
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
286 / 28.6
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
60
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์)
3
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
77
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
1.9
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
88
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
89.474
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
970 x 690 x 1240
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า