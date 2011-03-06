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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-266.0
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
43.8 / 158
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
249 / 24.9
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
40
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์)
1.2
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
73
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
1.6
ไส้กรองรอง ระดับฝุ่น
H
พื้นที่กรองของ ไส้กรองเสริม (ตร.ม)
1.6
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
51
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
51.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
645 x 655 x 1140
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน