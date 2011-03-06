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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, control panel, and wheels for mobility.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVM 40/12-1 H Z22

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-266.0

    • เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย ATEX Zone 22
    • มอเตอร์ เทอร์ไบน์ EC สึกหรอต่ำ
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