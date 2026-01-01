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    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/12-1 M Z22 Set | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with attachments, including hoses and nozzles, on a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVM 40/12-1 M Z22 Set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-994.0

    • เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย ATEX Zone 22
    • มอเตอร์ เทอร์ไบน์ EC สึกหรอต่ำ
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