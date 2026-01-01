ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/24-2 H ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a silver body, black top, gauges, and wheels, set against a white background.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVM 40/24-2 H ACD

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-224.0

    • ACD – สำหรับฝุ่นไวไฟ
    ขอใบเสนอราคา