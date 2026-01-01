เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/24-2 M Lp Set | Kärcher

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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-993.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
100 / 360
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
225 / 22.5
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
40
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (กิโลวัตต์)
2.3
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
77
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
10
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
1.5
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
47
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
49.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
680 x 655 x 1435
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน