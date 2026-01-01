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    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVM 40/24-2 M Lp Set | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with attachments, including hoses and nozzles, on a wheeled base with a pink collection bag.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVM 40/24-2 M Lp Set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-993.0

    • ACD – สำหรับฝุ่นไวไฟ
    • ระบบการเก็บฝุ่นแบบ Longopac® เพื่อการทิ้งฝุ่นแบบไร้การฟุ้งกระจาย
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