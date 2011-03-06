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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.573-521.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
68 / 244.8
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
286 / 28.6
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
60
Rated input power (กิโลวัตต์)
3
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
79
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
102
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
102.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1040 x 680 x 1840
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า