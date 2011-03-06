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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.573-320.0เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 3 ระดับมอเตอร์เคลื่อนที่และมีประสิทธิภาพ IVM 60 / 36-3 สำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุแข็งและหยาบ ด้วยตัวกรองดาวในคลาสฝุ่น M
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
221 / 799
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
254 / 25.4
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
60
Rated input power (กิโลวัตต์)
3.6
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
79
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
68
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
72.574
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1020 x 680 x 1490
ชุดอุปกรณ์