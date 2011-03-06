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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVM 60/36 -3

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.573-320.0

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม 3 ระดับมอเตอร์เคลื่อนที่และมีประสิทธิภาพ IVM 60 / 36-3 สำหรับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมสำหรับวัสดุแข็งและหยาบ ด้วยตัวกรองดาวในคลาสฝุ่น M
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