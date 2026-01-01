เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set | Kärcher

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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-991.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
144 / 520
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
235 / 23
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
35
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (กิโลวัตต์)
2.4
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
68
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
10
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
1.4
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
55.57
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
58.759
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
740 x 580 x 1088
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน