เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR ID 130/22 plus | Kärcher

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เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-920.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
370 / 1329
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
33 / 3.3
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
170
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (กิโลวัตต์)
2.2
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
9
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
75
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
182
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
182.559
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1170 x 780 x 1580
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน