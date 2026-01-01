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    เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR ID 130/22 plus | Kärcher

    Kärcher industrial dust extractor with flexible hose and metal arm, mounted on wheels.

    เครื่องกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVR ID 130/22 plus

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-920.0

    • พร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยแขนดูด (Suction arm)
    • พัดลมดูดอากาศแบบ Radial Fan มาตรฐาน IE3 ที่ทำงานได้เงียบเป็นพิเศษ
    • ถังเก็บฝุ่นสเตนเลสสตีลขนาด 170 ลิตร
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