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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel drum on a wheeled frame, featuring hoses and attachments.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.987-887.0

    ด้วยความจุถัง 100 ลิตรและปั๊มถ่ายของเหลวอัตโนมัติ IVR-L 100 / 24-2 Tc Me Dp เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นการแยกและการคืนของเหลวที่มีของแข็งเช่นขี้โลหะ
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