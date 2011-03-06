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    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body on a wheeled frame, featuring a black hose attachment.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVR-L 100/24-2 Tc

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.987-885.0

    • มีสัดส่วนของชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
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