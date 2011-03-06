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ประเทศ: ไทย
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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 9.987-885.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
148 / 532
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
230 / 23
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
วัสดุ เหล็ก
Rated input power (กิโลวัตต์)
2.4
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
L
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
0.45
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
50
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
50
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
50.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
640 x 620 x 1060
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า