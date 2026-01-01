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    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 100/24-2 Tc Set | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with hose, nozzle, and metal filter basket on a wheeled base.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVR-L 100/24-2 Tc Set

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-996.0

    • รัศมีการทำงาน 360 องศา
    • มีสัดส่วนของชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
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