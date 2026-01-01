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    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม IVR-L 65/24-2 KIT | Kärcher

    Grey Kärcher industrial vacuum cleaner with wheels, hoses attached, and Kärcher logo visible on the front.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVR-L 65/24-2 KIT

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.990-904.0

    • รัศมีการทำงาน 360 องศา
    • มีสัดส่วนของชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
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