Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.573-622.0ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่นคลาส M: IVS 100/40 M เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลาส สำหรับการดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้างขนาด 4 kW และมอเตอร์สามเฟส
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
138 / 500
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
175 / 17.5
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์)
4.2
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
75
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
142
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
148.274
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1202 x 686 x 1465
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า