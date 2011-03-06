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เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.573-822.0เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุดของเราจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับซุปเปอร์คลาสพร้อมการรับรองฝุ่นระดับ class M: IVS 100/75 M พร้อมมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้าง 7.5 kW สำหรับฝุ่นปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง)
148 / 536
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
290 / 29
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
100
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
สแตนเลส
Rated input power (กิโลวัตต์)
7.5
ประเภทดูดฝุ่น
ไฟฟ้า
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
73
คลาสของฝุ่นสำหรับตัวกรองหลัก
M
พื้นที่กรองของ ไส้กรองหลัก (ตร.ม)
2.2
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
165
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
165.774
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1202 x 686 x 1465
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า