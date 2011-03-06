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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVS 100/75 M

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.573-822.0

    เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุดของเราจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับซุปเปอร์คลาสพร้อมการรับรองฝุ่นระดับ class M: IVS 100/75 M พร้อมมอเตอร์ดูดแบบติดตั้งด้านข้าง 7.5 kW สำหรับฝุ่นปริมาณมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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