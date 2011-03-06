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    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel tank, grey casing, and orange hose on wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

    IVS 100/75 M Z22

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.987-900.0

    • เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อันตราย ATEX Zone 22
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