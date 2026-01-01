เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-483.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
460
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
4 4
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
1840
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
1200
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
7.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
58 81
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
6
แรงดันไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่) (เฮิรตซ์)
50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
350
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (มล./นาที)
440
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
67
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
24.7
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
445.5 x 551 x 1153.5
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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