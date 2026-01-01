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    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and red brushes, standing upright on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award 2026

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    K Mop 46 Bp Pack 36/150

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-483.0

    • ขนาดกะทัดรัดและคล่องตัวสูง ถังน้ำสะอาดและน้ำเสียความจุฝั่งละ 4 ลิตร หน้ากว้างในการทำงาน 46 ซม.
    • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก, เครื่องชาร์จความเร็วสูง 6 แอมป์, แบตเตอรี่ 36 โวลต์/7.5 แอมป์-ชั่วโมง จำนวน 2 ก้อน, ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 1,840 ตร.ม./ชม.
    • แปรงแบบแผ่นดิสก์สีแดง, ค้านรีดน้ำอะลูมิเนียมทรงโค้ง
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