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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-002.0มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ปลอดภัย ยืดหยุ่น – และทำงานได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ Kärcher รุ่น KIRA B 50 เป็นโซลูชันการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
Rated input power (วัตต์)
1600
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง (วัตต์)
560
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
630
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
600
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
550
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
80
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
750
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
55 / 55
ก้านฉีด (ลิตร)
5
ถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร)
2
สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง)
สูงสุด 2365
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
1830
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
24
จำนวนแบตเตอรี่
2
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง)
24 / 160
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
3.5
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
5.2
ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม)
สูงสุด 4.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
69
ความกว้างในการเลี้ยวกลับในทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.)
1.5
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
6
ความกว้างของทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.)
0.9
支援軟體更新
2033-01-01
น้ำหนัก, เครื่องเปล่า (กก)
228
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
225
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
238.366
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
249.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1100 x 750 x 1200
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน