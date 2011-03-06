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    Kärcher robotic floor scrubber in grey, featuring a brush attachment and control panel on top.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2024
    Reddot Design Award 2024

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    KIRA B 50

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-002.0

    มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ปลอดภัย ยืดหยุ่น – และทำงานได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ Kärcher รุ่น KIRA B 50 เป็นโซลูชันการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
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