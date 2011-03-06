ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey and black design, orange light on top.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    KIRA BD 200

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-014.0

    • เครื่องขัดพื้นและดูดแห้งแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดถึง 4,860 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
    • ความกว้างในการทำงาน 900 มม. พร้อมแปรงขัดแบบจานกลม (Disc brushes) และแผ่นกันสิ่งสกปรก (dirt deflector)
    • ยางรีดน้ำแบบถอด, รองรับการต่อเข้าสถานีอัตโนมัติ, รองรับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมประตูม้วน และมาตรฐาน VDA 5050
    ขอใบเสนอราคา