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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-014.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (วัตต์)
2250
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง (วัตต์)
1300
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
552
พิกัดกำลังมอเตอร์ของแปรงขัด (วัตต์)
1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
900
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
29
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
177
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
1100
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
200 / 200
ถังน้ำยาทำความสะอาด (ลิตร)
10
สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง)
สูงสุด 4860
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
7143
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
จำนวนแบตเตอรี่
4
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง)
24 / 360
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
5
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
5.8
ความเร็วในการทำงาน (โหมดอัตโนมัติ) (กม./ชม)
สูงสุด 5.4
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
64.5
ความกว้างในการเลี้ยวกลับในทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.)
2.8
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
6
ความกว้างของทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (มม.)
1350
รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์
2033-01-01
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
635
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
635
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
637.332
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1944 x 1138 x 1471
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน