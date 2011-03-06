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    Kärcher ride-on scrubber dryer with steering wheel, grey body, black seat, and orange light on top.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    KIRA BR 200

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.533-013.0

    KIRA BR 200 หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติจาก Kärcher สามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับแปรงลูกกลิ้งที่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีลวดลายและพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน โดยเน้นความฉลาด ประสิทธิภาพ และความทรงพลังในทุกการใช้งาน
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