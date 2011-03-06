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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.454-500.0เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ KIRA CV 50 ช่วยลดภาระงานจากทีมทำความสะอาด โดยรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการการดูดฝุ่น ซึ่งช่วยให้พนักงานที่มีทักษะสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่าได้ในเวลาเดียวกัน
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
แรงดูด (กิโลปาสคัล)
19.3
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
16
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
57
สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง)
525
พื้นที่การทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
525
ระยะเวลาการทำงานในโหมดปกติ (แบตเตอรี่สองก้อน) (นาที)
140
ระยะเวลาการทำงานในโหมด ECO! (แบตเตอรี่สองก้อน) (นาที)
210
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
350
Rated input power (วัตต์)
230
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
6
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
4.5
ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม)
1.5
ความกว้างที่สามารถผ่านได้ (มม.)
650
ความสูงที่สามารถผ่านได้ (มม.)
320
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
2
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
58 81
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
支援軟體更新
2031-01-01
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
15.38
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
15.382
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
25.119
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
578 x 578 x 300
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน