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    Kärcher robotic vacuum cleaner with a sleek black design and blue LED ring, featuring side brushes for cleaning.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2025

    KIRA CV 50

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.454-500.0

    เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ KIRA CV 50 ช่วยลดภาระงานจากทีมทำความสะอาด โดยรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการการดูดฝุ่น ซึ่งช่วยให้พนักงานที่มีทักษะสามารถทำงานที่ซับซ้อนกว่าได้ในเวลาเดียวกัน
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