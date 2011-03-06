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    Kärcher ride-on floor sweeper with a grey body, black seat, and yellow brush attachment.

    เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น

    KM 100/100 R Bp

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.280-103.0

    • เครื่องกวาดไฟฟ้า, ลดการเทถังน้ำบ่อย
    • ความกว้างการทำความสะอาด 1,000 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 6,000 ม²/ชม., ถังเก็บสิ่งสกปรก 2 × 50 ลิตร
    • ตัวกรองทรงกลม, แปรงด้านขวา
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