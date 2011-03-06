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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.280-170.0
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์)
24
ประเภทการขับเคลื่อน
ไฟฟ้า
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
6000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
7620
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
730
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
1000
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
1270
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
24
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
120
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
12
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
498
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
500.08
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1700 x 1195 x 1370
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน