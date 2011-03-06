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    Kärcher ride-on sweeper with grey body, black seat, steering wheel, and yellow brush, designed for professional cleaning.

    เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น

    KM 100/120 R G

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.280-171.0

    • เครื่องกวาดแบบเครื่องยนต์, ถังเก็บสิ่งสกปรกเทได้สูง
    • ความกว้างการทำความสะอาด 1,000 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 6,000 ม²/ชม., ถังเก็บสิ่งสกปรก 120 ลิตร
    • ตัวกรองทรงกลม, แปรงด้านขวา, ไฟสัญญาณกะพริบ, ช่องเก็บอุปกรณ์
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