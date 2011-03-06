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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.280-171.0
ระบบขับเคลื่อน
ไฮดรอลิก
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
6.3
ประเภทการขับเคลื่อน
เบนซิน
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
7000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
8890
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
730
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
1000
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
1270
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
120
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
7
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
572.92
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
570
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
575
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1700 x 1195 x 1370
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน