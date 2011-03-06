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    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, seat, and brush attachment, featuring a grey and black design.

    เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น

    KM 105/180 R Bp Classic

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.186-050.0

    • เครื่องกวาดไฟฟ้า, ถังเก็บสิ่งสกปรกเทได้สูง
    • ความกว้างการทำงาน 1,050 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 6,300 ม²/ชม., ความจุถัง 180 ลิตร
    • ตัวกรองแบบกระเป๋า, แปรงด้านขวา, ไฟสัญญาณกระพริบ
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