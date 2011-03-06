ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher ride-on sweeper with grey body, steering wheel, large brush, and amber light on top.

    เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น

    KM 120/250 R D Classic

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.186-000.0

    • เครื่องกวาดแบบเครื่องยนต์, ถังเก็บสิ่งสกปรกเทได้สูง
    • ความกว้างการทำงาน 1,200 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 7,200 ม²/ชม., ความจุถัง 250 ลิตร
    • ตัวกรองแบบกระเป๋า, แปรงด้านขวา, ไฟสัญญาณกระพริบ
    ขอใบเสนอราคา