Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.186-000.0
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Yanmar
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
15.8
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
10800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
900
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
1500
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
250
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
9
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
883
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
800
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
883
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
2082 x 1250 x 1450
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน