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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.186-134.0
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Yanmar
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
15.8
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
18000
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
1500
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
1800
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
500
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
12
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
10.5
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
1400
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
2442 x 1570 x 1640
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน