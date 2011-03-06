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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.186-145.0
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
คูโบต้า
สมรรถนะการขับเคลื่อน (กิโลวัตต์)
18.5
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
23800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
1350
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
1700
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
2000
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
600
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
18
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
14
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
13
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
1698
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
1695
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1698
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
2742 x 1904 x 2213
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน