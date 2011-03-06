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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาด
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-106.0
ประเภทการขับเคลื่อน
ใช้มือ
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
2800
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
480
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
700
ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร)
42 20
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
22
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
23
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
25.894
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)
795 400 935
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1300 765 1035
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน