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    Grey Kärcher push sweeper with black handle, large wheels, and front rotating brush on a white background.

    เครื่องกวาด

    KM 70/20 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-106.0

    • แปรงกวาดหลักขับเคลื่อนด้วยล้อทั้งสองล้อ
    • มือจับสำหรับเข็นปรับระดับได้ 3 ตำแหน่ง
    • แปรงกวาดหลัก และแปรงข้างสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง
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