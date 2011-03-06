เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น รุ่น KM 70/20 C ทำให้การทำความสะอาดพื้นผิวเป็นเรื่องง่ายและแทบปราศจากฝุ่นด้วยการผสานการทำงานของแผ่นกรองฝุ่น แปรงกวาดหลัก และแปรงข้าง ไม่ว่าจะใช้งานภายในหรือภายนอกอาคาร มีประสิทธิภาพการกวาดสูงกว่าการใช้ไม้กวาดธรรมดาถึง 7 เท่า แปรงกวาดหลักสามารถปรับได้ถึง 6 ระดับ และเมื่อทำงานร่วมกับแปรงด้านข้างที่ปรับระดับได้หลายระดับแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุดบนพื้นผิวที่หลากหลาย ด้ามจับที่ปรับความสูงได้และระบบ Home Base ซึ่งรองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ถังน้ำหรือที่คีบขยะ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าสามารถกำจัดขยะพร้อมกับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ในขั้นตอนเดียว เมื่อทำงานเสร็จแล้ว KM 70/20 C 2SB สามารถจัดเก็บได้ในตำแหน่งที่ประหยัดพื้นที่อีกด้วย
แปรงกวาดหลัก และแปรงข้างสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง
แรงกดปรับได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ได้ผลการกวาดที่ดีที่สุด การปรับแรงกดช่วยลดการสึกหรอของแปรงกวาดหลัก เพื่อป้องกันการสึกหรอของขนแปรง ลูกกลิ้งกวาดและแปรงด้านข้างสามารถปลดน้ำหนักได้ทั้งหมด
ตัวกรองฝุ่น
แผ่นกรองฝุ่นช่วยกรองอากาศเสียและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นระหว่างการกวาด เข้าถึงระบบกรองได้ง่ายเพื่อการถอดเปลี่ยนที่รวดเร็วและง่ายดาย
ระบบ Home Base
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างสะดวก เช่น ถังน้ำและที่คีบขยะ อุปกรณ์เสริมสามารถเก็บไว้ใกล้มือในกระเป๋าเก็บของบนด้ามจับเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ถังขยะขนาดใหญ่
ด้ามจับถังเก็บที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการเทสิ่งสกปรกทิ้ง
ด้ามจับปรับระดับได้
ออกแบบให้เข้ากับสรีระอย่างดีเยี่ยมด้วยตำแหน่งความสูง 3 ระดับ ตำแหน่งจัดเก็บประหยัดพื้นที่ ด้วยการออกแบบที่พับเก็บได้