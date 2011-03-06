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    Kärcher push sweeper with a large handle, grey body, and rotating brush, designed for outdoor cleaning tasks.

    เครื่องกวาด

    KM 70/20 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-130.0

    • เครื่องกวาดพื้นแบบเดินเข็น
    • ความกว้างการทำงาน 700 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 2,800 ม²/ชม., ความจุถัง 20 ลิตร
    • ตัวกรองฝุ่นละเอียด, แปรงด้านขวา, พื้นที่เก็บของราบ
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