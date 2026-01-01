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    เครื่องกวาด KM 70/30 C Bp Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher push sweeper with dual brushes, litter picker, and black mesh bag on a white background.

    เครื่องกวาด

    KM 70/30 C Bp Anniversary Edition

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-200.0

    • เครื่องกวาดพื้นไฟฟ้า ไม่มีระบบขับเคลื่อน
    • ความกว้างการทำงาน 980 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 3,920 ม²/ชม., ความจุถัง 20 ลิตร
    • ตัวกรองพับแบน, แปรงด้านข้าง 2 อัน, พื้นที่เก็บของราบ
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