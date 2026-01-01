เครื่องกวาด KM 70/30 C Bp Anniversary Edition | Kärcher

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เครื่องกวาด
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-200.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ประเภทการขับเคลื่อน
ใช้มือ
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
3920
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
480
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
700
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
980
ความจุถังรวม/สุทธิ (ลิตร)
45 20
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
0.6
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
สูงสุด 2 สูงสุด 1.6
สี
สีดำ
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
34.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
41.232
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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คู่มือการใช้งาน
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