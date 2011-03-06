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    Kärcher professional floor sweeper with grey body, black handle, and visible brush wheel.

    เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น

    KM 75/40 W Bp Pack

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.049-207.0

    • เครื่องกวาดไฟฟ้า, แบตเตอรี่ AGM 60 Ah, มีเครื่องชาร์จในตัว, ขับเคลื่อนด้วยระบบลาก
    • ความกว้างการทำความสะอาด 750 มม., ประสิทธิภาพพื้นที่ 3,375 ม²/ชม., ถังเก็บสิ่งสกปรก 40 ลิตร
    • ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ 2.5 ชั่วโมง, ไส้กรองแบบแบน, แปรงด้านขวา
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