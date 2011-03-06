Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.049-207.0
ประเภทการขับเคลื่อน
ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์ / วัตต์)
24 / 400
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
3375
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
550
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
750
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
40
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
12
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
4.5
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
1.8
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
2.5
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
125
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
125
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
134.714
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1430 x 750 x 1190
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน