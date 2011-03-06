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    Kärcher ride-on floor sweeper with a steering wheel, seat, and visible rotating brush, designed for professional cleaning.

    เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น

    KM 85/50 R Bp

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.351-126.0

    • การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความคล่องตัวสูงสุด
    • สะดวกสบายและใช้งานง่าย
    • แปรงด้านข้างสำหรับเปลี่ยนทิศทาง
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