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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาดพร้อมระบบดูดฝุ่น
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.351-126.0
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ DC
สมรรถนะการขับเคลื่อน (โวลต์ / วัตต์)
24 / 1000
ประเภทการขับเคลื่อน
ไฟฟ้า
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
5100
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน (ตร.ม./ชั่วโมง)
6510
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
615
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
850
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
1085
แรงดันไฟแบตเตอรี่ (โวลต์)
24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
2.5
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
50
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
12
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม)
6
พื้นที่การกรอง (ตร.ม)
2.3
ความจุ (กก)
90
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
177.5
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน (กก)
230
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
179.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1171 x 870 x 1136
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน