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เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.574-200.0
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
1
ฝาครอบ/โครงตัวถัง
ตัวเครื่องหมุน พลาสติก
ทดสอบโดย
CE
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
5.5
แรงดันลม (บาร์ / เมกะปาสคัล)
0.7 - 10 / 0.07 - 1
คุณภาพอากาศ
แห้งและปราศจากน้ำมัน
อัตราลม (ลบ.ม./นาที)
0.07 - 0.8
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
95
เกล็ดน้ำแข็งแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มม.)
2.5
ปริมาณน้ำแข็งแห้ง (กก./ชั่วโมง)
2 - 8
การใช้ของเหลว CO₂ (กก./ชั่วโมง)
20 - 60
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 230
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
92
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
103.551
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
870 x 450 x 970
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน