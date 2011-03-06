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    เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

    L2P - Blaster *EU

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.574-200.0

    • มาพร้อม ระบบผลิตน้ำแข็งแห้งในตัว
    • ออกแบบกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และใช้งานง่าย
    • ใช้ลมอัดต่ำ เหมาะกับการใช้งานร่วมกับ ปั๊มลมคอมเพรสเซอร์ในเวิร์กช็อป
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