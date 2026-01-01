ไฟ LED หัวฉีด | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.680-002.0ไฟ LED ทำงานที่สว่างและน้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนด้ามพ่นของ EASY! Force ปืนแรงดันสูง มุมมองที่ดีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยนานถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.248
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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