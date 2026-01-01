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    ไฟ LED หัวฉีด | Kärcher

    Grey Kärcher flashlight with a mounting bracket, featuring a textured grip and a circular light at the front.

    ไฟ LED หัวฉีด

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.680-002.0

    ไฟ LED ทำงานที่สว่างและน้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนด้ามพ่นของ EASY! Force ปืนแรงดันสูง มุมมองที่ดีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยนานถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน
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