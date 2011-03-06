LVS 1/2 Bp

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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-112.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
0.35
วัสดุของถังเก็บฝุ่น
พลาสติก
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
72
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
15
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
350
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
220 / 22
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
ประมาณ 80 ประมาณ 28 ประมาณ 40 ประมาณ 14
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
2.5
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
1.95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
3.82
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
186 x 250 x 1150
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน