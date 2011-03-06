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    Kärcher cordless vacuum cleaner with grey and black design, featuring a transparent dust container and yellow accents.

    LVS 1/2 Bp

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-112.0

    • เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย ประสิทธิภาพการทำความสะอาดหมดจดทั้งบนพื้นผิวสิ่งทอและพื้นแข็ง
    • เทคโนโลยีตัวกรองไซโคลน: ให้แรงดูดที่แรงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    • หัวดูดพื้นแบบมีแปรงในตัวหน้ากว้าง 25 ซม., หัวดูดซอกซอน, ตัวกรอง HEPA 13 และตัวยึดผนัง
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