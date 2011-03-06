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    Kärcher street sweeper with rotating brushes and enclosed cab, featuring a mounted light on top.

    เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล

    MC 250

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.442-260.2

    • ห้องโดยสารสะดวกสบายสำหรับ 2 คน
    • ช่วงล่างไฮโดร-นิวแมติก
    • พวงมาลัยทุกล้อปรับสลับได้
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