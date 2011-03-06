Kärcher ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุปกรณ์สำหรับงานเทศบาล นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันกว้างขวางทั้งหมดในการพัฒนาเครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 เครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 ที่ออกแบบอย่างดึงดูดใจนี้มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ไม่มีใครเทียบ ด้วยรอบเครื่องยนต์ต่ำ ถังเก็บขยะขนาดใหญ่ 2.5 m³ ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 60 กม./ชม. และความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่ด้วยระบบกันสะเทือนไฮโดร-นิวเมติกและระบบกันสะเทือนล้อเดียว ห้องโดยสารขนาดใหญ่แบบมีแอร์เป็นอุปกรณ์เสริม พร้อมเบาะนั่งสะดวกสบาย และแนวคิดการควบคุมแบบสรีรศาสตร์ที่มีจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันจัดวางอย่างชัดเจนบนวงพวงมาลัย มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจและใช้งานง่าย เครื่อง MC 250 ยังมาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อเพื่อความคล่องตัวสูงสุด และระบบหมุนเวียนน้ำที่มีถังน้ำเสียแยกต่างหาก เครื่องนี้เหมาะสำหรับเมืองและเทศบาลทุกขนาด ดูแลรักษาง่าย และยังโดดเด่นด้วยการปล่อยไอเสียและฝุ่นละอองต่ำมาก
ห้องโดยสารสำหรับ 2 คน ขนาดกว้าง ให้ความสะดวกสบายสูง พร้อมมุมมองรอบด้านที่เหมาะสมต่อการทำงาน
ติดตั้งเบาะสุดหรูเพื่อความสบาย ลดความเหนื่อยล้าขณะทำงาน สามารถขึ้น-ลงได้ทั้งสองด้าน พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่ในประตู ปุ่ม Eco สำหรับเริ่มการกวาดทำงาน
โครงสร้างตัวถังปลอดภัย มอบความสะดวกสบายสูงสุด
ระยะเวลาขนส่งสั้นด้วยความเร็วสูงสุด 60 กม./ชม. ช่วงล่างไฮโดร-นิวแมติก เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ พวงมาลัยทุกล้อแบบสะดวกสบาย เพื่อความคล่องตัวสูงสุด
ถังเก็บขยะขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสของตน
ถังเก็บขยะสแตนเลส ออกแบบให้ไหลเวียนน้ำได้ดี ปริมาตรมากกว่า 2 ม³ รองรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ระบบกักเก็บน้ำพร้อมถังน้ำแยกมาตรฐาน
ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย
ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเข้าถึงได้ง่าย พร้อมเข้าถึงงานบำรุงรักษาที่ด้านข้างและถังน้ำสะอาดติดตั้งแบบหมุนได้
โครงสร้างตัวถังปลอดภัย มอบความสะดวกสบายสูงสุด
ช่วงล่างไฮโดร-นิวแมติก เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่
ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย
ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเข้าถึงได้ง่าย พร้อมเข้าถึงงานบำรุงรักษาที่ด้านข้างและถังน้ำสะอาดติดตั้งแบบหมุนได้
ระบบกักเก็บน้ำพร้อมถังน้ำแยกมาตรฐาน
รองรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ระบบกักเก็บน้ำพร้อมถังน้ำแยกมาตรฐาน
ถังเก็บขยะสแตนเลส ออกแบบให้ไหลเวียนน้ำได้ดี ปริมาตรมากกว่า 2 ม³ รองรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน