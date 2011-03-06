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ประเทศ: ไทย
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เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.442-252.2
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน
ขับเคลื่อน ทุกล้อ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Yanmar
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
26
หน่วยปริมาตร (ลบ.ซม)
1650
ทรงกระบอก
3
ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
41
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย
STAGE V
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
- 25
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
1630
ความกว้างการทำงานพร้อม แปรงข้าง 3 ตัว (มม.)
2175
ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
1000
ถังน้ำ ( / ลิตร)
/ 150
ถังน้ำสะอาด (ลิตร)
185
ระยะฐานล้อ (มม.)
1500
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
2500
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
3237 x 1070 x 1980
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน