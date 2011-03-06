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    Kärcher street sweeper with three rotating brushes, enclosed cab, and grey body, designed for outdoor cleaning tasks.

    เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล

    MC 80

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.442-252.2

    • ห้องโดยสารกว้างขวางขนาดใหญ่ที่มีปริมาตร 1.45 m³
    • เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมตัวกรองอนุภาคเสริม
    • การควบคุมและยกแปรงแต่ละอัน
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